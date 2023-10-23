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Бубнов назвал причины победы «Спартака» над «Пари НН»

23 октября 2023, 11:12
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Эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН», в котором москвичи победили 2:0.

«Спартак» выглядел убедительнее и закономерно победил. Гостям повезло, что они пропустили второй гол только перед финальным свистком, «красно-белые» наиграли на большее. Счет на табло не соответствует ходу игры. Футболисты «Пари НН» должны благодарить Артура Нигматуллина за отличные сейвы.

Команда Юрана играла в своем стиле, но встреча у нее не получилась. Гости ничего не создали в контратаках. Их козырь оказался бесполезен в Москве. Но претензий по самоотдаче к «Пари НН» быть не может. Команда выложилась на полную катушку. Хозяева были просто сильнее.

Единственное, защита нижегородского коллектива действовала ниже возможностей. Особенно неуверенно выглядел Гоцук. Капитан команды уже на первой минуте мог стать виновником пропущенного гола, хорошо, что подстраховал Александров. Он неправильно оценил ситуацию, отдавая мяч вратарю. Нужно было делать пас на Александрова.

После этого капитан нижегородцев много нервничал, что ему несвойственно. Зачем-то даже стал разговаривать с судьей на повышенных тонах в концовке игры, когда нужно было сравнивать счет. Вторая желтая Кирилла – это ошибка судьи. Рефери обязан был останавливать игру, когда Мозес ударил Александрова по лицу.

Причина удачного результата «Спартака» кроется в том, что Абаскаль наконец использовал на максимум потенциал российских полузащитников, которые очень мобильны, мотивированы на победу, а также хорошо технически оснащены. К легионерам же в последних встречах были вопросы. Неслучайно главный тренер практически полностью поменял центральную линию. Именно российские игроки середины поля организовали первый гол.

В моменте со вторым забитым мячом можно сказать, что Мартинс действовал не лучшим образом, несмотря на то что забил. Нет уверенности, что он вообще целился между ног Нигматуллину. В таких ситуациях, когда находишься в центре штрафной, правильнее бить в угол. В «домик» вратарю обычно целят, когда нужно пробить с острого угла. Повезло, что мяч все же пролетел между ног.

Защита «красно-белых» в этом матче, на удивление, сыграла хорошо. Защитники не допустили грубых ошибок. Даже Дуарте стал играть надежнее в последнее время. Неплохая игра иностранных футболистов обороны сводит шансы на появление Джикии на поле практически к нулю.

«Спартак» поднялся на четвертое место после этой победы. Посмотрим, долго ли они там продержатся», – сказал Бубнов.

  • Голы у «Спартака» забили Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.
  • Москвичи занимают четвертое место в РПЛ, «Пари НН» – восьмое.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Бубнов Александр
Комментарии (2)
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Fialet
1698052528
Ну и наговорил... На самом деле причина одна - класс выше.
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zigbert
1698061090
Удивления в победе Спартака не должно быть в этом матче, достаточно посмотреть на статистику. На этот раз состав оказался оптимальным.
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