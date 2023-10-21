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  • В «Зените» огласили свою позицию по возможному включению белорусских клубов в российские лиги

В «Зените» огласили свою позицию по возможному включению белорусских клубов в российские лиги

21 октября 2023, 15:48
15

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на инициативу включить белорусские клубы в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны. Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», – считает Медведев.

  • «Зенит» набрал 20 очков в 11 турах РПЛ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (15)
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Enter2006
1697894688
Зенит - ничто. Это искусственный клуб отгадайте кого?! Если правительство решит - зенит просто укажет это как данное. У них нет права голоса и давно уже, будем честными )) Или снова студентам хот-доги раздавать будут? От зенита-марионетки вообще не зависит никакая реальная позиция )
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Zubo
1697900840
Как много людей с тяжёлыми психическими отклонениями и как много ципсо , наша аудитория уже научилась их не замечать, белковое соединение с костлявым мозгом открывает грязное отверстие в голове и говорит что Зенит ничто...
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Zubo
1697900882
... проследите за логикой этого ембриона: искуственный клуб - это что такое ? Если он десять раз был чемпионом страны , как его допустили до участия в РПЛ ? Я болею за Зенит ещё с тех пор когда эта глиста ещё не родилась
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Fialet
1697904700
Добавить Динамо Минск и БАТЭ, и будет 18 клубов в РПЛ. Да и вообще интереснее будет.
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Yuri-Kudryavtsev-google
1697955355
Политический принцип разделен в представительстве двух государств: в обоих самостоятельная власть. Подобия советского чемпионата не получится, а "междусобойчик" тут только наслаивает лишние проблемы. Чуть что не так, сразу споры и скандалы с докладом наверх. В УЕФА и ФИФА для начала не плохо бы восстановиться в правах, а потом уже думать об экспериментах.
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