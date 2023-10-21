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    • В «Зените» огласили свою позицию по возможному включению белорусских клубов в российские лиги

    В «Зените» огласили свою позицию по возможному включению белорусских клубов в российские лиги

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на инициативу включить белорусские клубы в российские лиги.

    По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

    «Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны. Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», – считает Медведев.

    • «Зенит» набрал 20 очков в 11 турах РПЛ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6524

      Enter2006 34 минуты назад

      Зенит - ничто. Это искусственный клуб отгадайте кого?! Если правительство решит - зенит просто укажет это как данное. У них нет права голоса и давно уже, будем честными )) Или снова студентам хот-доги раздавать будут? От зенита-марионетки вообще не зависит никакая реальная позиция )

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