В «Зените» огласили свою позицию по возможному включению белорусских клубов в российские лиги

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на инициативу включить белорусские клубы в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны. Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», – считает Медведев.

«Зенит» набрал 20 очков в 11 турах РПЛ.

Петербуржцы занимают 3-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.

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