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    «Рубин» – ЦСКА: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 21 октября

    В субботу, 21 октября, «Рубин» на своем поле сыграет с ЦСКА. Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 14:00 по мск.

    «Рубин»

    Казанцы идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда в 11 матчах национального первенства выиграла три матча, в трех встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Рубин» забил в ворота соперника 11 голов, но при этом пропустил 20 мячей.

    ЦСКА

    Подопечные Федотова идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда в 11 матчах РПЛ выиграла четыре матча, в пяти встречах сыграла вничью и проиграла две встречи. ЦСКА забил 22 года, но при этом пропустил 17 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 49 матчей, в которых «Рубин» выиграл 15 встреч, а ЦСКА побеждал в 25 матчах. Казанцы забили в ворота соперника 41 мяч, а москвичи ответили 70 голами.

    Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, подопечные Владимира Федотова выглядят фаворитом матча. ЦСКА должен выигрывать эту встречу. Наш прогноз – победа ЦСКА (2.22).

    Источник: Бомбардир

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