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    • «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2023

    «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Иттихад», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Таавун»: Маилсон, Жирото, Аль-Ояри, Аль-Ахмад, Факихи, Медран, Эль-Махдиуи, Флавио, Матеус, Педро, Барроу.

    Главный тренер: Периклес Чамуска

    «Аль-Иттихад»: Хавсави, Фелипе, Канте, Коронадо, Гроэ, Аль-Нашри, Бамсауд, Шанкити, Ромариньо, Хамдалла, Бензема.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»

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    Источник: «Бомбардир»

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