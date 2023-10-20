Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Иттихад», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Аль-Таавун»: Маилсон, Жирото, Аль-Ояри, Аль-Ахмад, Факихи, Медран, Эль-Махдиуи, Флавио, Матеус, Педро, Барроу.
Главный тренер: Периклес Чамуска
«Аль-Иттихад»: Хавсави, Фелипе, Канте, Коронадо, Гроэ, Аль-Нашри, Бамсауд, Шанкити, Ромариньо, Хамдалла, Бензема.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»
- Встречу в прямом эфире покажет OKKO.
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»