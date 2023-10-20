На матчах РПЛ будут работать судьи из Саудовской Аравии

РФС будет сотрудничать с коллегами из Саудовской Аравии по поводу обмена арбитрами.

«В ближайшее время наши арбитры вновь будут работать на зарубежных матчах, отправляясь на Ближний Восток для получения столь долгожданного международного судейского опыта.

В обратном же направлении последуют саудиты, которым новый европейский опыт так же необходим», – сообщил источник.