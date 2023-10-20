На матчах РПЛ будут работать судьи из Саудовской Аравии

РФС будет сотрудничать с коллегами из Саудовской Аравии по поводу обмена арбитрами.
«В ближайшее время наши арбитры вновь будут работать на зарубежных матчах, отправляясь на Ближний Восток для получения столь долгожданного международного судейского опыта.
В обратном же направлении последуют саудиты, которым новый европейский опыт так же необходим», – сообщил источник.
- Российские судьи не работают на международных матчах с февраля 2022 года.
- В Саудовской Аравии играют Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар, Малком и другие звезды.
Источник: телеграм-канал «Шеф-поVAR»