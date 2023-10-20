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    На матчах РПЛ будут работать судьи из Саудовской Аравии

    РФС будет сотрудничать с коллегами из Саудовской Аравии по поводу обмена арбитрами.

    «В ближайшее время наши арбитры вновь будут работать на зарубежных матчах, отправляясь на Ближний Восток для получения столь долгожданного международного судейского опыта.

    В обратном же направлении последуют саудиты, которым новый европейский опыт так же необходим», – сообщил источник.

    • Российские судьи не работают на международных матчах с февраля 2022 года.
    • В Саудовской Аравии играют Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар, Малком и другие звезды.

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    Источник: телеграм-канал «Шеф-поVAR»

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    Сегодня, 16:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6556

      subbotaspartak 27 минут назад

      Арабам платят меньше... наверное у них, к нам на подработку

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      Рейтинг: +461

      Napaleon Banapart 53 минуты назад

      Кукуяна им в помошь...

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