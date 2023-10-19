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    • Нигматуллин рассказал, стоит ли сборной России играть против Мальдив и Кубы

    Нигматуллин рассказал, стоит ли сборной России играть против Мальдив и Кубы

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение о целесообразности проведения товарищеских матчей национальной команды.

    «Однозначно – лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще! Главное, научиться проводить подобные игры с должным отношением. Нужно относиться серьeзно к любому сопернику, играть на победу и выкладываться на сто процентов. Пока у наших ребят не всегда получается это», – заявил Нигматуллин.

    • В данный момент сборная России отстранена от международных турниров. Дисквалификация действует с февраля 2022 года до особого распоряжения.
    • Нигматуллин завершил игровую карьеру в 2009 году. Последним его клубом был израильский «Маккаби Ахи».

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    Источник: «Чемпионат»

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