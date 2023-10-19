Нигматуллин рассказал, стоит ли сборной России играть против Мальдив и Кубы

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение о целесообразности проведения товарищеских матчей национальной команды.
«Однозначно – лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще! Главное, научиться проводить подобные игры с должным отношением. Нужно относиться серьeзно к любому сопернику, играть на победу и выкладываться на сто процентов. Пока у наших ребят не всегда получается это», – заявил Нигматуллин.
- В данный момент сборная России отстранена от международных турниров. Дисквалификация действует с февраля 2022 года до особого распоряжения.
- Нигматуллин завершил игровую карьеру в 2009 году. Последним его клубом был израильский «Маккаби Ахи».
Источник: «Чемпионат»