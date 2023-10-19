Нигматуллин рассказал, стоит ли сборной России играть против Мальдив и Кубы

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение о целесообразности проведения товарищеских матчей национальной команды.

«Однозначно – лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще! Главное, научиться проводить подобные игры с должным отношением. Нужно относиться серьeзно к любому сопернику, играть на победу и выкладываться на сто процентов. Пока у наших ребят не всегда получается это», – заявил Нигматуллин.