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    • Кривцов из «Краснодара» готов прожить на 11 тысяч рублей в месяц

    Кривцов из «Краснодара» готов прожить на 11 тысяч рублей в месяц

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов думает, что сможет прожить на 11 тысяч рублей в месяц.

    – Ты как-то рассказывал, как во Второй лиге получал 11 тысяч рублей в месяц – и этого хватало. Смог бы сейчас прожить на эту сумму?

    – В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол – дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин – 11 тысяч вполне хватило бы.

    – Помнишь, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе?

    – Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось.

    • Кривцов выступал во Второй лиге за «Торпедо».
    • После 11 туров РПЛ «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 27 очками.
    • В ближайшем матче 21 октября «быки» встретятся в гостях с «Балтикой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      Nikita Suarez 12 минут назад

      П****бол ты меня называааааала…)

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