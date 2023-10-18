Кривцов из «Краснодара» готов прожить на 11 тысяч рублей в месяц

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов думает, что сможет прожить на 11 тысяч рублей в месяц.
– Ты как-то рассказывал, как во Второй лиге получал 11 тысяч рублей в месяц – и этого хватало. Смог бы сейчас прожить на эту сумму?
– В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол – дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин – 11 тысяч вполне хватило бы.
– Помнишь, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе?
– Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось.
- Кривцов выступал во Второй лиге за «Торпедо».
- После 11 туров РПЛ «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице с 27 очками.
- В ближайшем матче 21 октября «быки» встретятся в гостях с «Балтикой».
Источник: «Спорт-Экспресс»