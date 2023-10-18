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    Черчесов ответил отказом на предложения из двух стран

    Бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в последнее время предлагали работу.

    «По нему есть определенный интерес. Были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии. Но он не стал вступать в переговоры.

    На данный момент Станислав Черчесов находится в России, поэтому велика вероятность, что он все‑таки возглавит какой‑то российский клуб», – сообщил источник.

    • Черчесов в июле был уволен из «Ференцвароша».
    • Тренер делал золотые дубли в Польше и Венгрии.
    • Черчесов в 2018 году довел сборную России до четвертьфинала ЧМ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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