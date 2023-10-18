Черчесов ответил отказом на предложения из двух стран

Бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в последнее время предлагали работу.

«По нему есть определенный интерес. Были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии. Но он не стал вступать в переговоры.

На данный момент Станислав Черчесов находится в России, поэтому велика вероятность, что он все‑таки возглавит какой‑то российский клуб», – сообщил источник.