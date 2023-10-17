Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»

Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, который в данный момент выступает за «Клермон» на правах аренды, прокомментировал будущее своего клиента.
«Шамар, как всегда, выступает, когда ему дают шанс выступить. Но это только начало – надо продолжать. Морально он всегда был хорош, даже в Москве, когда не играл.
Будущее? У него аренда на год, а после сезона и дальше все возможно. Он по-прежнему игрок «Спартака», – сказал Протега.
- Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды в июне 2024 года. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.
- Контракт 26-летнего нападающего со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.
- В арендном соглашении прописана опция выкупа.
- В текущем сезоне Николсон принял участие в трех матчах «Клермона» в Лиге 1 и отметился одной голевой передачей, проведя на поле в общей сложности 208 минут.
Источник: Sport24