Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»

Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, который в данный момент выступает за «Клермон» на правах аренды, прокомментировал будущее своего клиента.

«Шамар, как всегда, выступает, когда ему дают шанс выступить. Но это только начало – надо продолжать. Морально он всегда был хорош, даже в Москве, когда не играл.

Будущее? У него аренда на год, а после сезона и дальше все возможно. Он по-прежнему игрок «Спартака», – сказал Протега.