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    • Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»

    Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»

    Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы форварда «Спартака» Шамара Николсона, который в данный момент выступает за «Клермон» на правах аренды, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Шамар, как всегда, выступает, когда ему дают шанс выступить. Но это только начало – надо продолжать. Морально он всегда был хорош, даже в Москве, когда не играл.

    Будущее? У него аренда на год, а после сезона и дальше все возможно. Он по-прежнему игрок «Спартака», – сказал Протега.

    • Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды в июне 2024 года. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.
    • Контракт 26-летнего нападающего со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года.
    • В арендном соглашении прописана опция выкупа.
    • В текущем сезоне Николсон принял участие в трех матчах «Клермона» в Лиге 1 и отметился одной голевой передачей, проведя на поле в общей сложности 208 минут.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20342

      NewLife 22 минуты назад

      Пусть с боксерской грушей так же тренируется. Пригодиться в играх с помойными, если задригао начнет за.лу.паться.

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