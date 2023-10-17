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    • Все матчи отбора Евро-2024 17 октября начнутся с минуты молчания

    Все матчи отбора Евро-2024 17 октября начнутся с минуты молчания

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которые пройдут 17 октября, начнутся с минуты молчания. Об этом сообщила пресс‑служба организации.

    Таким образом УЕФА почтит память жертв инцидента, который произошел 16 октября в Брюсселе перед матчем квалификации Евро‑2024 Бельгия – Швеция.

    • Вчера, 16 октября, перед матчем Бельгия – Швеция недалеко от стадиона были убиты два болельщика гостевой команды.
    • Сегодня полиция обнаружила подозреваемого в кафе в районе Схарбек.
    • Представитель прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуй подтвердил факт стрельбы, но не уточнил, был ли преступник ранен. В ряде СМИ сообщается, что террорист – ликвидирован.
    • Матч Бельгия – Швеция завершился после первого тайма. К тому моменту счет был 1:1. Сообщалось, что шведские футболисты отказались возвращаться на поле, узнав новость о стрельбе.

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    Источник: Бомбардир

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