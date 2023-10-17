Все матчи отбора Евро-2024 17 октября начнутся с минуты молчания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которые пройдут 17 октября, начнутся с минуты молчания. Об этом сообщила пресс‑служба организации.

Таким образом УЕФА почтит память жертв инцидента, который произошел 16 октября в Брюсселе перед матчем квалификации Евро‑2024 Бельгия – Швеция.