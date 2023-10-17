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    Адамов рассказал об эмоциях от дебюта за сборную России

    23-летний футболист «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, что давно хотел сыграть за сборную России. В товарищеском матче с Кенией он провел на поле весь матч.

    Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась со счетом 2:2.

    «Конечно, эмоции великолепные, рад дебюту за сборную. Я давно этого хотел. Честно, это такой кайф играть за сборную России. Жаль, не удалось победить, но зато сумели отыграться. Это тоже нормально», – сказал Адамов.

    • Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась вничью 2:2.
    • Подопечные Валерия Карпина сравняли счет на 89-й минуте.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13395

      Вомбат 1 час назад

      Потому эти уроды так и ползают в большинстве международных матчей (игра с Камеруном - исключение), что для них нормально, когда 39-я сборная играет вничью со 109-й.

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