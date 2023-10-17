Адамов рассказал об эмоциях от дебюта за сборную России

23-летний футболист «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, что давно хотел сыграть за сборную России. В товарищеском матче с Кенией он провел на поле весь матч.

Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась со счетом 2:2.

«Конечно, эмоции великолепные, рад дебюту за сборную. Я давно этого хотел. Честно, это такой кайф играть за сборную России. Жаль, не удалось победить, но зато сумели отыграться. Это тоже нормально», – сказал Адамов.