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    Кения – Россия: прогноз на товарищеский матч, 16 октября

    В понедельник, 16 октября, сборная Кении сыграет со сборной России. Товарищеская встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    Кения

    Команда в пяти последних матчах потерпела три поражения и выиграла две встречи, в том числе, обыграв хозяина минувшего чемпионата мира – сборную Катара. Та встреча закончилась со счетом 2:1, а голами в составе Кении отличились Джозеф Окуму, Объеро. Олунга и Мугуна записали на свой счет результативные передачи.

    Россия

    Сборная России в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Подопечные Валерия Карпина в крайней товарищеской встрече обыграли сборную Камеруна – 1:0. Гол на свой счет записал Федор Чалов.

    Факты о личных встречах

    Это будет первая очная встреча команд. Сборные Кении и России еще не играли друг с другом.

    Прогноз на матч Кения – Россия

    Несмотря на товарищеский характер встречи и весьма посредственную форму сборной России, подопечные Валерия Карпина выглядят фаворитами предстоящей встречи. Предположим, что команда подтвердит этот статус. Наш прогноз – победа сборной России (1.92).

    Источник: Бомбардир

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