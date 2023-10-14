Соболев высказался о невостребованности игроков «Спартака» в сборной России

Александр Соболев прокомментировал тот факт, что в сборную России вызваны только два игрока «Спартака».

– В сборной всего двое спартаковцев. А ведь было время.

– Да, было. Но, наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было семь наших, сейчас только двое.

Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе.

– Как быстро вам удается переключиться с клуба на сборную?

– В первый день. Всегда так происходит.