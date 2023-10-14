Соболев высказался о невостребованности игроков «Спартака» в сборной России

Александр Соболев прокомментировал тот факт, что в сборную России вызваны только два игрока «Спартака».
– В сборной всего двое спартаковцев. А ведь было время.
– Да, было. Но, наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было семь наших, сейчас только двое.
Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе.
– Как быстро вам удается переключиться с клуба на сборную?
– В первый день. Всегда так происходит.
- Сборная России в четверг победила Камерун (1:0).
- Следующий соперник – Кения (16 октября).
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
Источник: «РБ Спорт»