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    • Соболев высказался о невостребованности игроков «Спартака» в сборной России

    Соболев высказался о невостребованности игроков «Спартака» в сборной России

    Александр Соболев прокомментировал тот факт, что в сборную России вызваны только два игрока «Спартака».

    – В сборной всего двое спартаковцев. А ведь было время.

    – Да, было. Но, наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было семь наших, сейчас только двое.

    Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе.

    – Как быстро вам удается переключиться с клуба на сборную?

    – В первый день. Всегда так происходит.

    • Сборная России в четверг победила Камерун (1:0).
    • Следующий соперник – Кения (16 октября).
    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Анатолий-Прохоров-vkontak 52 секунды назад

      Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5919

      neim 11 минут назад

      Придёт Карпин в Спартак и будет вам счастье, все будете в сборной, как сейчас Глебов, Осипенко, Уткин и др.

      0
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      Рейтинг: +3467

      alefreddy 23 минуты назад

      не наверное а плохая игра команды не дает играть в сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24584

      Persona_non_Grata 27 минут назад

      А я вот не расстроен - в такую никому не нужную сбродную и смысла нет вызываться - целее будешь ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5857

      Эном айс 33 минуты назад

      О невостребованности.
      Редкий футболист, стоя в стенке , прикрывает не яйца , а дорогущие брекеты..

      6
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      Рейтинг: +398

      Александр.Т. 59 минут назад

      Так то и Соболева можно было в сборную не брать

      2
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