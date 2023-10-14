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    • На матче отбора Евро-2024 поддержали Палестину на фоне военного конфликта с Израилем

    На матче отбора Евро-2024 поддержали Палестину на фоне военного конфликта с Израилем

    Ирландия дома проиграла Греции со счетом 0:2 в отборочном турнире Евро-2024.

    Во время матча болельщики ирландской сборной поддержали Палестину на фоне военного конфликта с Израилем.

    Они растянули на трибуне флаги частично признанного государства и продемонстрировали баннер с надписью «Свободу людям».

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • С обеих сторон число погибших уже превысило 1000 человек.

    Фото: IMAGO / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      Dusheguboff 2 часа назад

      Правильно сделали, ещё не вся Европа поголубела

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