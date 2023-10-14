На матче отбора Евро-2024 поддержали Палестину на фоне военного конфликта с Израилем

Ирландия дома проиграла Греции со счетом 0:2 в отборочном турнире Евро-2024.
Во время матча болельщики ирландской сборной поддержали Палестину на фоне военного конфликта с Израилем.
Они растянули на трибуне флаги частично признанного государства и продемонстрировали баннер с надписью «Свободу людям».
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- С обеих сторон число погибших уже превысило 1000 человек.
Фото: IMAGO / Global Look Press
Источник: «Бомбардир»