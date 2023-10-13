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    Рабинер предложил новых соперников для сборной России

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер предложил сборной России отправиться в Южную Америку.

    «А еще матч с с Камеруном (1:0) показал, какого плана соперники и игры ей нужны. На большее рассчитывать пока вряд ли приходится. А вот попытаться организовать турне по Бразилии и Аргентине для встреч с ведущими местными клубами (в советском прошлом к ЧМ и Евро предшествующей зимой готовились именно так) – это было бы самое оно», – считает журналист.

    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • Впереди у команды товарищеская игра с Кенией в Турции (16 октября).
    • Будет ли сбор в ноябре, пока неизвестно.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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