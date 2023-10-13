Рабинер предложил новых соперников для сборной России

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер предложил сборной России отправиться в Южную Америку.

«А еще матч с с Камеруном (1:0) показал, какого плана соперники и игры ей нужны. На большее рассчитывать пока вряд ли приходится. А вот попытаться организовать турне по Бразилии и Аргентине для встреч с ведущими местными клубами (в советском прошлом к ЧМ и Евро предшествующей зимой готовились именно так) – это было бы самое оно», – считает журналист.