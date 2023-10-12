Черчесов призвал РФС и УЕФА не делать резких движений

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдeте в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос. Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут. Я убеждeн, что маленькую паузу нужно делать всегда. Оценивать ситуацию, а потом принимать решение. И руководители УЕФА, и наши делают правильно, что не совершают резких движений.

Ничего не надо ждать. Сегодня игра. Нужно поддержать команду, потому что футболисты должны делать максимум. А дальше ждать Кению», – сказал Черчесов.