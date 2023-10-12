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    Черчесов призвал РФС и УЕФА не делать резких движений

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

    «У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдeте в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос. Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут. Я убеждeн, что маленькую паузу нужно делать всегда. Оценивать ситуацию, а потом принимать решение. И руководители УЕФА, и наши делают правильно, что не совершают резких движений.

    Ничего не надо ждать. Сегодня игра. Нужно поддержать команду, потому что футболисты должны делать максимум. А дальше ждать Кению», – сказал Черчесов.

    • Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • Сегодня, 12 октября, Россия сыграет с Камеруном у себя дома. Начало – 19:00 мск.
    • 16 октября команда Валерия Карпина проведет матч в Турции против Кении. Начало – 19:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2265

      Fialet 46 минут назад

      Чуркесов иноагент.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      ramblernasheveverything 1 час назад

      маленькую паузу нужно делать...Ничего не надо ждать. Сегодня игра. ...А дальше ждать Кению»=====
      А после Кении кого/чего ждать/ не ждать ?

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