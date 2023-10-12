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Черчесов призвал РФС и УЕФА не делать резких движений

12 октября 2023, 18:47
5

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдeте в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос. Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут. Я убеждeн, что маленькую паузу нужно делать всегда. Оценивать ситуацию, а потом принимать решение. И руководители УЕФА, и наши делают правильно, что не совершают резких движений.

Ничего не надо ждать. Сегодня игра. Нужно поддержать команду, потому что футболисты должны делать максимум. А дальше ждать Кению», – сказал Черчесов.

  • Сейчас все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • Сегодня, 12 октября, Россия сыграет с Камеруном у себя дома. Начало – 19:00 мск.
  • 16 октября команда Валерия Карпина проведет матч в Турции против Кении. Начало – 19:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Fialet
1697130816
Чуркесов иноагент.
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ruded
1697133785
эта маленькая пауза грозит затянуться. Надо играть, хотя бы клубными командами.
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Игнат-Базанов-vkontakte
1697135408
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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