Макаров вернулся к тренировкам «Динамо» после конфликта с Личкой

Cегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и полузащитника Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.
Ранее Личка заявлял, что дал футболисту выходные на встречи со «Спартаком» и «Факелом». Теперь ситуация улажена.
- Сообщалось, что тренерский штаб «Динамо» отстранил Макарова от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.
- В текущем сезоне Макаров поучаствовал в 11 играх «Динамо» во всех турнирах и забил три гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»