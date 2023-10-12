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    • Макаров вернулся к тренировкам «Динамо» после конфликта с Личкой

    Макаров вернулся к тренировкам «Динамо» после конфликта с Личкой

    Cегодня на базе в Новогорске состоялась встреча главного тренера «Динамо» Марцела Лички и полузащитника Дениса Макарова, по итогам которой было принято решение о том, что 25-летний полузащитник будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» наравне с партнерами.

    Ранее Личка заявлял, что дал футболисту выходные на встречи со «Спартаком» и «Факелом». Теперь ситуация улажена.

    • Сообщалось, что тренерский штаб «Динамо» отстранил Макарова от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.
    • В текущем сезоне Макаров поучаствовал в 11 играх «Динамо» во всех турнирах и забил три гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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