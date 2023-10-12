Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 7-й тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Латвия: Озолс, Осс, Савалниекс, Циганик, Балодис, Даскевиш, Эмсис, Икауниекс, Яунземс, Савельевс, Улдрикис
Главный тренер: Дайнис Казакевич
Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Тикнизян, Артутянян, Иву, Сперцян, Дашян, Селлараян, Барсегян, Бриаско
Главный тренер: Александр Петраков
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Латвия – Армения
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1»
- Игру также будет будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»