Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 7-й тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.
Вероятные составы команд:
Латвия: Озолс, Дубра, Осс, Циганик, Савалниекс, Эмсис, Савалниекс, Яунземс, Икауниекс, Улдрикис, Кроллис.
Главный тренер: Дайнис Казакевич
Армения: Чанчаревич, Мкртчан, Калисир, Арутюнян, Сперцян, Иву, Дашаян, Тикинизян, Бичахчян, Селарраян, Ранос.
Главный тренер: Александр Петраков
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Латвия – Армения
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1»
- Игру также будет будет транслировать «Фонбет».