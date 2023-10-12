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    • Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября

    Латвия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 7-й тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

    Вероятные составы команд:

    Латвия: Озолс, Дубра, Осс, Циганик, Савалниекс, Эмсис, Савалниекс, Яунземс, Икауниекс, Улдрикис, Кроллис.

    Главный тренер: Дайнис Казакевич

    Армения: Чанчаревич, Мкртчан, Калисир, Арутюнян, Сперцян, Иву, Дашаян, Тикинизян, Бичахчян, Селарраян, Ранос.

    Главный тренер: Александр Петраков

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Латвия – Армения

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1»
    • Игру также будет будет транслировать «Фонбет».

    Латвия-Армения смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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