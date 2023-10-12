Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 7-й тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Латвия: Озолс, Осс, Савалниекс, Циганик, Балодис, Даскевиш, Эмсис, Икауниекс, Яунземс, Савельевс, Улдрикис

Главный тренер: Дайнис Казакевич

Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Тикнизян, Артутянян, Иву, Сперцян, Дашян, Селлараян, Барсегян, Бриаско

Главный тренер: Александр Петраков

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Латвия – Армения