Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Армении, 7-й тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Вероятные составы команд:

Латвия: Озолс, Дубра, Осс, Циганик, Савалниекс, Эмсис, Савалниекс, Яунземс, Икауниекс, Улдрикис, Кроллис.

Главный тренер: Дайнис Казакевич

Армения: Чанчаревич, Мкртчан, Калисир, Арутюнян, Сперцян, Иву, Дашаян, Тикинизян, Бичахчян, Селарраян, Ранос.

Главный тренер: Александр Петраков

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Латвия – Армения