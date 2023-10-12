Стали известны стартовые составы на матч 7 тура отборочного цикла чемпионата Европы-2024 Латвия – Армения. Игра состоится в четверг, 12 октября, и начнется в 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Латвия: Озолс, Осс, Савалниекс, Циганик, Балодис, Даскевиш, Эмсис, Икауниекс, Яунземс, Савельевс, Улдрикис
Главный тренер: Дайнис Казакевич
Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Тикнизян, Артутянян, Иву, Сперцян, Дашян, Селлараян, Барсегян, Бриаско
Главный тренер: Александр Петраков
Источник: Бомбардир