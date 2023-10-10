В четверг, 12 октября, сборная Латвии на своем поле сыграет с Арменией. Игра состоится в рамках 7 тура отборочного цикла ЧЕ-2024. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

Латвия

Команда, по сути, потеряла шансы на выход из группы. Латвия занимает последнее, 5 место. Команда проиграла все пять матчей, пропустила 13 голов (и забила только три гола). Отставание от лидирующих Хорватии и Турции составляет значительные 10 баллов.

Армения

Сборная Армении идет на третьем месте, имея в своем активе семь очков. Отставание от лидирующих команд составляет три балла. Команда в рамках отбора одержала две победы, один раз сыграла вничью, а также потерпела два поражения. Армения забила восемь голов и пропустила семь мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает только три матча, в которых по разу побеждали Латвия и Армения, а в одной встрече была зафиксирована ничья.

Прогноз на матч Латвия – Армения

В предстоящей встрече сборная Латвии – явный аутсайдер. Армения, на наш взгляд, наберет три очка в этом матче, впрочем, обилия голов от игры ждать не стоит. Наш прогноз – победа сборной Армении (1.98), ТМ 2.5 (1.68).