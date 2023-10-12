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    • Аршавин рассказал, почему не будет смотреть матч Россия – Камерун

    Аршавин рассказал, почему не будет смотреть матч Россия – Камерун

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не будет смотреть товарищеский матч сборной России против Камеруна.

    «Камерун – интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду – у меня хоккей в это время. На данный момент для меня, матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереса», – сказал Аршавин.

    • Матч Россия – Камерун состоится сегодня, 12 октября. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.
    • В данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4542

      ПалкоВводецъ (returned) 4 минуты назад

      Вот и у меня интереса нет никакого смотреть. Ули эти товарняки смотреть. Только отвлекают от чемпионата. Тем более Камерун на голову сильнее нашей сборной. Вот только **** играть на продуваемой открывашке нет охоты. Интересно сколько им заплатили за это? Гыгыгы

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