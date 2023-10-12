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    • Бышовец сравнил сборную Камеруна с четырехкратным чемпионом мира

    Бышовец сравнил сборную Камеруна с четырехкратным чемпионом мира

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче национальной команды против Камеруна.

    «Трудно определить, как играет сегодняшний Камерун, хоть мне и приходилось играть против этой команды, когда я был тренером сборной Южной Кореи. Камерун – это силовая команда, так сказать футбольная Германия в Африке. Погодные условия будут играть важную роль. У сборной России не было нормальных условий для тренировочной работы, потому что многие игроки приехали с опозданием. Не думаю, что результат будет иметь решающее значение», – сказал Бышовец.

    • Анатолий Бышовец был главным тренером сборной Южной Кореи с 1994 по 1995 год.
    • Товарищеская игра между Россией и Камеруном пройдет сегодня, 12 октября, в Москве. Начало – 19:00 мск.

    Источник: «РБ Спорт»

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