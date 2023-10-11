В РФС рассказали об отношениях с УЕФА

Глава проектного офиса социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин ответил, изменились ли отношения с УЕФА за последние полтора года.

Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.

В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.

Вчера УЕФА отменил первоначальное решение без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

«Отношения с УЕФА не изменились за полтора года. Устойчивое развитие и социальная ответственность – одна из немногих открытых дверей. Изменилась только логистика.

Например, добираться до Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаешь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере.

Отмечу, что инициатива о создании проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление.

Финансы – не моя епархия, мне сложно судить [насколько сложнее стало получать средства], но УЕФА компенсирует расходы», – сказал Смертин.