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В РФС рассказали об отношениях с УЕФА

11 октября 2023, 16:59
8

Глава проектного офиса социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин ответил, изменились ли отношения с УЕФА за последние полтора года.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
  • Вчера УЕФА отменил первоначальное решение без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

«Отношения с УЕФА не изменились за полтора года. Устойчивое развитие и социальная ответственность – одна из немногих открытых дверей. Изменилась только логистика.

Например, добираться до Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаешь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере.

Отмечу, что инициатива о создании проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление.

Финансы – не моя епархия, мне сложно судить [насколько сложнее стало получать средства], но УЕФА компенсирует расходы», – сказал Смертин.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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NewLife
1697033992
"Проектный офис социальной ответственности и устойчивого развития РФС" Только конченные проф непригодные идиоты - чиновники могли создать такое подразделение. Не знаю смеяться или плакать, что у нас в начальстве заседают такие креативщики.
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alp
1697034443
"в уефа Все сочувствовали РФСу, жалели его, но это была бесплатная жалость". фак давно пора было им показать и перейти в Азию.. играли бы уже давно а не вот это вот все...
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nominum
1697034458
Отношения с УЕФА не изменились? И какие великие знания Смертин получает во Франкфурте? Тут только приходят на ум слова Шурика управдому Бунше: " Когда вы говорите, то такое впечатление, что вы бредите"
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alefreddy
1697035759
да нет никаких отношений были да сплыли
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1697037401
Продолжаем стоять на коленях и умолять о пощаде с готовностью отказаться от флага и гимна.
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BRAZILES
1697038938
забанили на уефа и фифа---забаньте им взносы также на неопределенное время
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portero
1697046926
Вас имеет во всяко разно, но вам плевать!!! деньга хорошая капает, да поездки в евроотели очень нравятся на халяву!!!! Как шлюхи продажные...
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