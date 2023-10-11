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    В РФС рассказали об отношениях с УЕФА

    Глава проектного офиса социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин ответил, изменились ли отношения с УЕФА за последние полтора года.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • Вчера УЕФА отменил первоначальное решение без проведения голосования, сославшись на отсутствие технического решения, позволяющего российским командам играть.

    «Отношения с УЕФА не изменились за полтора года. Устойчивое развитие и социальная ответственность – одна из немногих открытых дверей. Изменилась только логистика.

    Например, добираться до Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаешь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере.

    Отмечу, что инициатива о создании проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление.

    Финансы – не моя епархия, мне сложно судить [насколько сложнее стало получать средства], но УЕФА компенсирует расходы», – сказал Смертин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1067

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 минут назад

      Продолжаем стоять на коленях и умолять о пощаде с готовностью отказаться от флага и гимна.

      0
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      Рейтинг: +3446

      alefreddy 38 минут назад

      да нет никаких отношений были да сплыли

      0
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      Рейтинг: +2298

      nominum 1 час назад

      Отношения с УЕФА не изменились? И какие великие знания Смертин получает во Франкфурте? Тут только приходят на ум слова Шурика управдому Бунше: " Когда вы говорите, то такое впечатление, что вы бредите"

      3
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      Рейтинг: +11871

      alp 1 час назад

      "в уефа Все сочувствовали РФСу, жалели его, но это была бесплатная жалость".

      фак давно пора было им показать и перейти в Азию.. играли бы уже давно а не вот это вот все...

      2
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      Рейтинг: +20275

      NewLife 1 час назад

      "Проектный офис социальной ответственности и устойчивого развития РФС"
      Только конченные проф непригодные идиоты - чиновники могли создать такое подразделение. Не знаю смеяться или плакать, что у нас в начальстве заседают такие креативщики.

      2
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