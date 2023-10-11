В «Реале» высказались о подписании Мбаппе следующим летом

Член правления «Реала» Хосе Мануэль Отеро оценил перспективы клуба заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Реал» мог подписать Мбаппе прошедшим летом. Но для этого ему пришлось бы отказаться от очень выгодных бонусов в «ПСЖ».

Кроме того, сумма, требуемая за Килиана, была сумасшедшей, поэтому в такой сделке не было большого смысла, несмотря на уход Бензема.

Мы надеемся, что Мбаппе думает так же, как Беллингем. Верю, что он перейдет и достигнет славы в «Реале», выиграет Лигу чемпионов.

Сейчас «ПСЖ» не так силен, они лишились нескольких очень хороших футболистов. А «Реал» гарантирует высокие результаты.

Верю, что Килиан скажет нам «да», когда станет свободным агентом. Конечно, он был рождeн, чтобы играть в «Реале», – сказал Отеро.