В «Барселоне» отреагировали на возможное возвращение Месси зимой

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу ответил, рассматривают ли в клубе вариант с арендой Лионеля Месси во время паузы в МЛС.

«Возвращение Месси? Мы хотим удостоить его почести, когда будут подходящие обстоятельства.

Он этого заслуживает, и мы с нетерпением ждeм, когда сможем осуществить задуманное. Всe остальное – лишь домыслы, о которых мы не будем говорить», – сказал Ромеу.