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    • В «Барселоне» отреагировали на возможное возвращение Месси зимой

    В «Барселоне» отреагировали на возможное возвращение Месси зимой

    Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу ответил, рассматривают ли в клубе вариант с арендой Лионеля Месси во время паузы в МЛС.

    «Возвращение Месси? Мы хотим удостоить его почести, когда будут подходящие обстоятельства.

    Он этого заслуживает, и мы с нетерпением ждeм, когда сможем осуществить задуманное. Всe остальное – лишь домыслы, о которых мы не будем говорить», – сказал Ромеу.

    • 36-летний Месси провел в «Барсе» большую часть карьеры (2000-2021).
    • В этом году он перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами».
    • У аргентинца не будет официальных клубных матчей на протяжении 4 месяцев.

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    Источник: Barca Universal

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