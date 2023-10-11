В «Барселоне» отреагировали на возможное возвращение Месси зимой

Вице-президент «Барселоны» Эдуар Ромеу ответил, рассматривают ли в клубе вариант с арендой Лионеля Месси во время паузы в МЛС.
«Возвращение Месси? Мы хотим удостоить его почести, когда будут подходящие обстоятельства.
Он этого заслуживает, и мы с нетерпением ждeм, когда сможем осуществить задуманное. Всe остальное – лишь домыслы, о которых мы не будем говорить», – сказал Ромеу.
- 36-летний Месси провел в «Барсе» большую часть карьеры (2000-2021).
- В этом году он перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами».
- У аргентинца не будет официальных клубных матчей на протяжении 4 месяцев.
Источник: Barca Universal