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  • «100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем

«100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем

10 октября 2023, 14:28
7

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил о травме колена.

Из-за нее куратор медийной команды «Эгриси» не сможет посетить полуфинал Медиалиги.

«Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.

Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.

Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.

  • «Эгриси» поборется за путевку в финал с «БроукБойз».
  • Они сыграют 15 октября.
  • В 1/4 финала Медиалиги «Эгриси» сенсационно выбил 2DROTS (0:0, 4:3 по буллиталити).

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Источник: «Это футбол, брат!»
Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (7)
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порт
1696937839
Кушать меньше нужно.
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neveldomha
1696939671
Да, Уткину проще катиться.
Ответить
yorgenbarenz
1696945803
Да,печально.Раньше легко 110 метров проходил....
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Алексей-К-google
1696985838
Бедный колени, вся проблема несомненно в них
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1696994352
Поправляйся Василий!
Ответить
bulls27
1697031573
У многих так Вася , это проблемы веса .
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