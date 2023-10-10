«100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил о травме колена.

Из-за нее куратор медийной команды «Эгриси» не сможет посетить полуфинал Медиалиги.

«Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.

Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.

Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.

«Эгриси» поборется за путевку в финал с «БроукБойз».

Они сыграют 15 октября.

В 1/4 финала Медиалиги «Эгриси» сенсационно выбил 2DROTS (0:0, 4:3 по буллиталити).

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