«100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем

Журналист и блогер Василий Уткин сообщил о травме колена.
Из-за нее куратор медийной команды «Эгриси» не сможет посетить полуфинал Медиалиги.
«Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.
Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.
Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.
- «Эгриси» поборется за путевку в финал с «БроукБойз».
- Они сыграют 15 октября.
- В 1/4 финала Медиалиги «Эгриси» сенсационно выбил 2DROTS (0:0, 4:3 по буллиталити).
Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!
Источник: «Это футбол, брат!»