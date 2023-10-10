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    • «100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем

    «100 метров не могу пройти»: Василий Уткин рассказал о проблемах со здоровьем

    Журналист и блогер Василий Уткин сообщил о травме колена.

    Из-за нее куратор медийной команды «Эгриси» не сможет посетить полуфинал Медиалиги.

    «Я не смогу поехать в Калининград из-за проблем с коленом. Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком.

    Я откладывал эту проблему, она достаточно плевая, но за неделю ее решить не удастся.

    Я чувствую себя кретином. Как всегда все откладываешь на потом», – сказал Уткин.

    • «Эгриси» поборется за путевку в финал с «БроукБойз».
    • Они сыграют 15 октября.
    • В 1/4 финала Медиалиги «Эгриси» сенсационно выбил 2DROTS (0:0, 4:3 по буллиталити).

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2652

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Да,печально.Раньше легко 110 метров проходил....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      neveldomha 3 часа назад

      Да, Уткину проще катиться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6417

      порт 4 часа назад

      Кушать меньше нужно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57315

      MaxRnD > порт 4 часа назад

      опередил

      1
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