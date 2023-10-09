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    • Газзаев назвал потенциального чемпиона России: это не «Краснодар»

    Газзаев назвал потенциального чемпиона России: это не «Краснодар»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара».

    – Семак не очень справляется?

    – Пять лет подряд выигрывать чемпионат – это искусство тренера.

    Для того, чтобы постоянно идти на первом месте, нужно постоянно усиливать команду в каждой линии. Каждый раз. Чтобы уровень конкуренции поддерживать.

    Я считаю, что «Зенит» – все равно потенциальный чемпион. Не скажу, что «Краснодар» сегодня демонстрирует великолепный футбол.

    • «Краснодар» уверенно лидирует в РПЛ после 11 туров.
    • «Зенит» идет на 3-м месте и отстает на 7 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2023 19:32
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2669

      Январь 59 6 часов назад

      У Краснодара ещё игры с Кр. Сов. ЦСКА и Зенитом. Не будем раньше ввремени развешивать медали. Да Зенит обыграв Кр. Сов. И Краснодар может догнать. Никто не знает всех исходов всех матчей. Дождёмся следующего тура. Краснодар играет с Балтикой. Зенит с Крыльями. Наверняка будет перестановка в верхней части таблицы.

      0
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      Рейтинг: +20247

      NewLife 6 часов назад

      "потенциальный чемпион."
      Федун называл синит дутым чемпионом. Жополиз Газзаев создал смешной мем; "потенциальный чемпион", теперь буду его использовать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +952

      JIEGEHDA > NewLife 3 часа назад

      Федун прав а Газзаев нет.не важно что сказали . Важно кто сказали и против кого )) следуя твоей логике , то Спартак лучший клуб снизу. Или аутсайдер . По другому назвать тоже сложно . В этом сезоне над Спартаком издеваются все кому не день

      0
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    • ...
      Рейтинг: +418

      Рыло свина 7 часов назад

      Краснодар через три тура играет с Зенитом. после этой игры уже видно будет отрыв сохранится или нет. Крылья сыграют с обоими до этой игры.

      3
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      Рейтинг: +952

      JIEGEHDA > Рыло свина 6 часов назад

      Я уже сказал это пару дней назад . Что ближайшие туры покажут что и кто будет на верху . Если Краснодар к зиме удержит расстояние в 5+ очков . И зимой купят пару хороших игроков то они будут первыми . Но этого не будет . Слишком зелёные . Теряются . Начали матчи вытаскивать на зубах и ногтях как говорится

      1
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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > JIEGEHDA 6 часов назад

      "Если Краснодар к зиме удержит расстояние в 5+ очков . И зимой купят пару хороших игроков то" - они МОГУТ стать первыми, я бы так сказал, но а в реалии сомневаюсь ...

      0
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      Рейтинг: +2669

      Январь 59 > VVM1964 6 часов назад

      Зимой наверня будут попытки растащить игроков Краснода , таких как Кордоба, Алонсо, Сперцян, Черников, Кади.

      0
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      Рейтинг: +952

      JIEGEHDA > Январь 59 3 часа назад

      Кордоба очень нравится . Реально крутой игрок и супер покупка .

      0
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      Рейтинг: +952

      JIEGEHDA > VVM1964 3 часа назад

      Да , команде не хватает зрелости опыта . Пока что они на верху засчет того что и другие клубы проводят слабый сезон . Ещё не известно как клуб начнет после зимнего перерыва. Как соберётся и с каким составом . Думаю при грамотной организации серебро взять могут. Пока Зенит не начнёт играть и набирать очки . Ну и спасибо можно сказать. Интерес к матчам появляется .

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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > JIEGEHDA 2 часа назад

      Полностью согласен. В прошлом году Ростов тоже поначалу шел в лидерах, а в результате ... Все команды будет лихорадить в нынешних условиях и не верю что Краснодар сумеет пройти ВЕСЬ чемпионат в одном темпе, тем более с зимним перерывом. По весне посмотрим, а ну а то, что конкуренция такая наверху, так это отлично, общее качество игры бы еще добавить !

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