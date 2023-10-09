Газзаев назвал потенциального чемпиона России: это не «Краснодар»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара».

– Семак не очень справляется?

– Пять лет подряд выигрывать чемпионат – это искусство тренера.

Для того, чтобы постоянно идти на первом месте, нужно постоянно усиливать команду в каждой линии. Каждый раз. Чтобы уровень конкуренции поддерживать.

Я считаю, что «Зенит» – все равно потенциальный чемпион. Не скажу, что «Краснодар» сегодня демонстрирует великолепный футбол.