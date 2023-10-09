Газзаев назвал потенциального чемпиона России: это не «Краснодар»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара».
– Семак не очень справляется?
– Пять лет подряд выигрывать чемпионат – это искусство тренера.
Для того, чтобы постоянно идти на первом месте, нужно постоянно усиливать команду в каждой линии. Каждый раз. Чтобы уровень конкуренции поддерживать.
Я считаю, что «Зенит» – все равно потенциальный чемпион. Не скажу, что «Краснодар» сегодня демонстрирует великолепный футбол.
- «Краснодар» уверенно лидирует в РПЛ после 11 туров.
- «Зенит» идет на 3-м месте и отстает на 7 очков.
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Источник: «Матч ТВ»