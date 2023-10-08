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    • «Гранада» – «Барселона»: прогноз на матч 9 тура Примеры, 8 октября

    «Гранада» – «Барселона»: прогноз на матч 9 тура Примеры, 8 октября

    В воскресенье, 8 октября, «Гранада» на своем поле сыграет с «Барселоной». Матч состоится в рамках 9 тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 22:00 по мск.

    «Гранада»

    Команда на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице, имея в своем активе пять очков. «Гранада» в восьми матчах выиграла только одну встречу, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. В активе команды 13 забитых голов, но при этом «Гранада» пропустила 21 мяч. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать минимум два очка.

    «Барселона»

    Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Команда отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла. Отметим, подопечные Хави выиграли шесть матчей и дважды сыграли вничью. «Барселона» забила 19 голов – это второй результат в лиге. Пропустили каталонцы восемь очков.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 56 игр, в которых «Гранада» выиграла 7 матчей. 42 раза побеждала «Барселона». «Гранада» забила 53 мяча, а каталонцы отличились 148 голами.

    Прогноз на матч «Гранада» – «Барселона»

    Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и на наш взгляд, в этой встрече все очевидно. «Барселона» должна побеждать в этом матче. Наш прогноз – победа «Барселоны»(1.48), ТБ 2.5(1.46).

    Источник: Бомбардир

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