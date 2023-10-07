Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Боруссия» и «Унион», 7 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Вольф, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Мален, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Унион»: Реннов, Лейте, Дуки, Бонуччи, Госенс, Хаберер, Лэйду, Триммель, Крал, Беренс, Беккер.

Главный тренер: Урс Фишер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Унион»