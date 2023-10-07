Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Боруссия» и «Унион», 7 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Вольф, Рюэрсон, Озкан, Ройс, Мален, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.
Главный тренер: Эдин Терзич
«Унион»: Реннов, Лейте, Дуки, Бонуччи, Госенс, Хаберер, Лэйду, Триммель, Крал, Беренс, Беккер.
Главный тренер: Урс Фишер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» – «Унион»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс