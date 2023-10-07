Актер Маклаков охарактеризовал работу Абаскаля в «Спартаке»

Алексей Маклаков высказался о ситуации в «Спартаке» перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Неизвестно, что может в очередной раз прийти в голову Абаскалю. Надо вопросы задавать ему. Чехарду какую-то устроил с командой.
Это уже не только мое мнение. Многие болельщики об этом говорят. Мое мнение, что это совсем запутавшийся в себе тренер, который не понимает ничего.
Вполне возможно, что в матче против ЦСКА будет ничья», – заявил Маклаков, болеющий за «Спартак».
- У команды Абаскаля 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в 19:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»