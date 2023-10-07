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    • Актер Маклаков охарактеризовал работу Абаскаля в «Спартаке»

    Актер Маклаков охарактеризовал работу Абаскаля в «Спартаке»

    Алексей Маклаков высказался о ситуации в «Спартаке» перед матчем 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Неизвестно, что может в очередной раз прийти в голову Абаскалю. Надо вопросы задавать ему. Чехарду какую-то устроил с командой.

    Это уже не только мое мнение. Многие болельщики об этом говорят. Мое мнение, что это совсем запутавшийся в себе тренер, который не понимает ничего.

    Вполне возможно, что в матче против ЦСКА будет ничья», – заявил Маклаков, болеющий за «Спартак».

    • У команды Абаскаля 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Дерби с ЦСКА состоится 8 октября в 19:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:04
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +21952

      Cleaner 3 часа назад

      Актеришко, ты кто такой, чтобы работу тренера Спартака оценивать???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная > Cleaner 2 часа назад

      А ты кто такая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      rac531 4 часа назад

      Интересно, откуда эта жертва СПИДа и сифилиса знает о ситуации в Спартаке?
      И кому интересно мнение этого врожденного спидоносца?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4503

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Прапору стыдно за свою свинарню. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18041

      Garrincha58 5 часов назад

      это ктось такой что за актеришка????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      rac531 > Garrincha58 5 часов назад

      Это профессиональный лицедей, который в рассейских сериалах играет самого себя - м...дака от природы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6682

      rash1959 6 часов назад

      Даже прапорщики шматки всё понимют в футболе, а все остальные вокруг му--ки.

      1
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