Погба грозит 4-летняя дисквалификация, Головин – лучший в «Монако», смерть жены Фергюсона и другие новости

Винисиус блокирует переход Мбаппе в «Реал» по двум причинам.

Филимонов считает, что у Акинфеева нет глобальных заслуг в футболе.

Защитник «Динамо»: «Я с детства не люблю «Спартак».

Ибрагимович: «Я самый совершенный футболист из когда-либо существовавших. Лучший в истории».

Погба повторно сдал положительный допинг-тест.

Игнатьев завершил карьеру: он поиграл за «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин».

Умерла жена Алекса Фергюсона.

Головин признан лучшим игроком «Монако» в сентябре.

У Бакаева первое результативное действие в ОАЭ.

Нижегородки пожаловались на отсутствие оргазма – после этого глава «Пари НН» пригласил их на матч с «Крыльями».