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    Умерла жена Алекса Фергюсона

    В Англии сообщили о смерти Кэти Фергюсон – супруги бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

    Женщина умерла утром 5 октября в Чешире в возрасте 84 лет.

    «Мы глубоко опечалены вчерашним уходом из жизни леди Кэти Фергюсон, у которой остались муж, три сына, две сестры, 12 внуков и один правнук. Семья просит об уединении в это время», – говорится в тексте заявления семьи.

    • Алекс и Кэти были женаты с 1966 года.
    • На «Олд Траффорд» были приспущены флаги в честь супруги Фергюсона.
    • Завтра игроки «МЮ» выйдут на матч с «Брентфордом» в траурных повязках.

    Фото: IMAGO / Global Look Press

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    Источник: The Sun

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    06.10.2023 18:00
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