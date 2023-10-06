Умерла жена Алекса Фергюсона

В Англии сообщили о смерти Кэти Фергюсон – супруги бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Женщина умерла утром 5 октября в Чешире в возрасте 84 лет.

«Мы глубоко опечалены вчерашним уходом из жизни леди Кэти Фергюсон, у которой остались муж, три сына, две сестры, 12 внуков и один правнук. Семья просит об уединении в это время», – говорится в тексте заявления семьи.

Алекс и Кэти были женаты с 1966 года.

На «Олд Траффорд» были приспущены флаги в честь супруги Фергюсона.

Завтра игроки «МЮ» выйдут на матч с «Брентфордом» в траурных повязках.

Фото: IMAGO / Global Look Press