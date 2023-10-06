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    • Хусаинов прокомментировал повышение зарплаты российских судей в два раза

    Хусаинов прокомментировал повышение зарплаты российских судей в два раза

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на увеличение гонораров российских судей в два раза.

    «С точки зрения человеческого фактора не надо лезть нам в чужой кошелeк. А с точки зрения профессионализма это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне.

    Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы Российский футбольный союз ни платил, качество судейства не улучшится», – заявил Хусаинов.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +102674

      zigbert 35 минут назад

      Улучшится ли судейство, трудно сказать но от лишних денег никто не откажется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 часов назад

      прибавка по мюллеру а по Зигмунду Фрейду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 5 часов назад

      Ху.саинов прав, сколько бы не платили, все равно свистуны будут брать в лапу, по себе знает. Даже не из-за денег, а инстинкт уже выработался!

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