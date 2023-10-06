Хусаинов прокомментировал повышение зарплаты российских судей в два раза

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на увеличение гонораров российских судей в два раза.

«С точки зрения человеческого фактора не надо лезть нам в чужой кошелeк. А с точки зрения профессионализма это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне.

Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы Российский футбольный союз ни платил, качество судейства не улучшится», – заявил Хусаинов.