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    Кавазашвили: «У нас нет сборной России»

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне российского футбола.

    «У нас нет сборной команды России – одно название. Нет футболистов, про которых можно сказать, что они соответствуют национальной команде, что они являются членами сборной. Кого бы в сборную не вызывали сейчас, все равно бесполезно даже классного игрока называть членом национальной команды России.

    Обратите внимание на все последние товарищеские матчи, которые играла наша сборная. Посмотрите на уровень игры наших футболистов. А еще посмотрите на высказывания всех ветеранов отечественного футбола.

    Все говорят, что нашим ребятам надо уезжать за рубеж, в Европу, чтобы они там научились играть. Все потому, что уровень российского футбола ужасный.

    Что говорить про сборную, если уровень футбола у нас низкий», – сказал Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: Metaratings

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    05.10.2023 19:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +586

      Alemann 19 часов назад

      Сборной нет. Есть сбродная.

      1
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      Рейтинг: +4972

      polt 20 часов назад

      Там халявных денег не платят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      ScarlettOgusania 21 час назад

      а кому в гей-ропе нужны наши футболисты, да ещё и под санкциями, да и ещё и со снижением зарплаты, да они на лавке больше заработают) с нашими этот номер не прокатит с беготней по полю, отрабатывать зарплату))

      3
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 21 час назад

      никому это не надо а игроки огромное бабло получают в клубах ради чего перенапрягаться и улучшать мастерство

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