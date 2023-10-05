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Кавазашвили: «У нас нет сборной России»

5 октября 2023, 19:30
4

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне российского футбола.

«У нас нет сборной команды России – одно название. Нет футболистов, про которых можно сказать, что они соответствуют национальной команде, что они являются членами сборной. Кого бы в сборную не вызывали сейчас, все равно бесполезно даже классного игрока называть членом национальной команды России.

Обратите внимание на все последние товарищеские матчи, которые играла наша сборная. Посмотрите на уровень игры наших футболистов. А еще посмотрите на высказывания всех ветеранов отечественного футбола.

Все говорят, что нашим ребятам надо уезжать за рубеж, в Европу, чтобы они там научились играть. Все потому, что уровень российского футбола ужасный.

Что говорить про сборную, если уровень футбола у нас низкий», – сказал Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
  • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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alefreddy
1696524864
никому это не надо а игроки огромное бабло получают в клубах ради чего перенапрягаться и улучшать мастерство
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ScarlettOgusania
1696525410
а кому в гей-ропе нужны наши футболисты, да ещё и под санкциями, да и ещё и со снижением зарплаты, да они на лавке больше заработают) с нашими этот номер не прокатит с беготней по полю, отрабатывать зарплату))
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polt
1696529317
Там халявных денег не платят.
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Alemann
1696530713
Сборной нет. Есть сбродная.
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