Кавазашвили: «У нас нет сборной России»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об уровне российского футбола.

«У нас нет сборной команды России – одно название. Нет футболистов, про которых можно сказать, что они соответствуют национальной команде, что они являются членами сборной. Кого бы в сборную не вызывали сейчас, все равно бесполезно даже классного игрока называть членом национальной команды России.

Обратите внимание на все последние товарищеские матчи, которые играла наша сборная. Посмотрите на уровень игры наших футболистов. А еще посмотрите на высказывания всех ветеранов отечественного футбола.

Все говорят, что нашим ребятам надо уезжать за рубеж, в Европу, чтобы они там научились играть. Все потому, что уровень российского футбола ужасный.

Что говорить про сборную, если уровень футбола у нас низкий», – сказал Кавазашвили.