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    • «Фрайбург» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    «Фрайбург» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вест Хэм», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Фрайбург»: Атуболу, Линхарт, Гинтер, Силдиллия, Хефлер, Эггештайн, Кюблер, Шаллаи, Грифо, Доан, Хеллер.

    Главный тренер: Кристиан Штрайх

    «Вест Хэм»: Фабьяньский, Керер, Мавропаноc, Агерд, Эмерсон, Пакета, Уорд-Прауз, Кудус, Форналс, Бенрахма, Ингз.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фрайбург»«Вест Хэм»

    Фрайбург-Вест хэм Смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 16:32
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