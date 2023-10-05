Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вест Хэм», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Фрайбург»: Атуболу, Линхарт, Гинтер, Силдиллия, Хефлер, Эггештайн, Кюблер, Шаллаи, Грифо, Доан, Хеллер.

Главный тренер: Кристиан Штрайх

«Вест Хэм»: Фабьяньский, Керер, Мавропаноc, Агерд, Эмерсон, Пакета, Уорд-Прауз, Кудус, Форналс, Бенрахма, Ингз.

Главный тренер: Дэвид Мойес