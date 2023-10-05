Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вест Хэм», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.
Предполагаемые составы на матч:
«Фрайбург»: Атуболу, Линхарт, Гинтер, Силдиллия, Хефлер, Эггештайн, Кюблер, Шаллаи, Грифо, Доан, Хеллер.
Главный тренер: Кристиан Штрайх
«Вест Хэм»: Фабьяньский, Керер, Мавропаноc, Агерд, Эмерсон, Пакета, Уорд-Прауз, Кудус, Форналс, Бенрахма, Ингз.
Главный тренер: Дэвид Мойес
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фрайбург» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»