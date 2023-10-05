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    • Журналист: «Мбаппе становится лидером только в самых развратных вечеринках Парижа»

    Журналист: «Мбаппе становится лидером только в самых развратных вечеринках Парижа»

    Журналист Даниэль Риоло в эфире RMC Sport констатировал, что карьера Килиана Мбаппе регрессирует, а сам футболист стал менее профессиональным.

    «Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе в адрес Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

    Из-за отстранения у Килиана была плохая подготовка к сезону. Из-за этого он меньше показывает на поле.

    Сейчас если Мбаппе в чем-то и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа.

    Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все...

    Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

    Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», – сказал журналист.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 8 голов в 8 матчах.
    • Летом он может уйти из «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Интерес к французу проявляет «Реал».

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    Источник: Foot Mercato

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    05.10.2023 12:01
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +28

      MANCHESTER_RED_MAN 5 октября, 13:29

      Стопудов пробитый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 5 октября, 12:49

      деньги развращают людей, а очень большие деньги теряют их так что Мбаппешник вскоре будет потерян для большого футбола

      1
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