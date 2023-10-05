Журналист: «Мбаппе становится лидером только в самых развратных вечеринках Парижа»

Журналист Даниэль Риоло в эфире RMC Sport констатировал, что карьера Килиана Мбаппе регрессирует, а сам футболист стал менее профессиональным.

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе в адрес Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

Из-за отстранения у Килиана была плохая подготовка к сезону. Из-за этого он меньше показывает на поле.

Сейчас если Мбаппе в чем-то и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа.

Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все...

Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», – сказал журналист.