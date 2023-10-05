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  • Журналист: «Мбаппе становится лидером только в самых развратных вечеринках Парижа»

Журналист: «Мбаппе становится лидером только в самых развратных вечеринках Парижа»

5 октября 2023, 12:01
2

Журналист Даниэль Риоло в эфире RMC Sport констатировал, что карьера Килиана Мбаппе регрессирует, а сам футболист стал менее профессиональным.

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе в адрес Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

Из-за отстранения у Килиана была плохая подготовка к сезону. Из-за этого он меньше показывает на поле.

Сейчас если Мбаппе в чем-то и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа.

Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все...

Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», – сказал журналист.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 8 голов в 8 матчах.
  • Летом он может уйти из «ПСЖ» на правах свободного агента.
  • Интерес к французу проявляет «Реал».

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Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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Garrincha58
1696499343
деньги развращают людей, а очень большие деньги теряют их так что Мбаппешник вскоре будет потерян для большого футбола
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MANCHESTER_RED_MAN
1696501742
Стопудов пробитый...
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