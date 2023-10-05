Черчесов: «Тренер сборной – государственная должность. Только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду»

Станислав Черчесов продолжает настаивать на том, что работа в сборной России имеет государственное значение.

– Решили для себя дилемму, опираясь на богатый и такой разнообразный опыт: вы тренер клуба или тренер сборной?

– Я – тренер. Всегда говорил: тренер национальной сборной – не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду.

Когда назначили в сборную, были некоторые вопросы и проблемы, конечно. Первые 3-4 месяца прошли в режиме своего рода ломки, потому что где ты – и где твои футболисты?

Но со временем баланс был найден, и теперь работа в сборной для меня – не абстракция, а осознанная реальность, в которой я кое-что понимаю.

– Я к тому, что Бог дал вам здоровья, энергии – на зависть. Не трогать каждый день мяч, не чувствовать запах стриженой травы, а сидеть в кабинете или на трибуне, – мне кажется, для вас это тягостная история.

– Нет. Ну как объяснить? Мы немножко old school, старой школы люди. Мы только лишь философски рассуждать не привыкли. Есть цель, задача, ты впрягся, ты отвечаешь за процесс и результат – тут не до рефлексии.

Что в клубе, что в сборной, никакой разницы нет. Ты не должен уже о чем-то второстепенном думать – удобно ли тебе, комфортно ли. Самое главное, чтобы взаимопонимание с работодателем было.

Потому что иногда получается так, что цели вроде бы одни и те же, а понятия и принципы никак не стыкуются. Пути достижения этих целей разные. Вот это важно совместить.

И еще раз: я не могу абстрактно думать. Не приучен, не умею. Всего несколько месяцев прошло после «Ференцвароша», а многим кажется, что несколько лет.

Мне очень не нравится, когда слухи «назначают» тренера Черчесова – то в клубы, то в сборные. Начинаются эти закадровые обсуждения: а захочет ли, а сможет ли? Не люблю обсуждать то, чего нет.

Появится конкретика – будет и предметный интерес к теме. Главное на сегодня что? Желание работать. Есть оно? Есть. На этом пока точка.