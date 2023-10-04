Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» и «Барселоны», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Порту»: Кошта, Кардосо, Кармо, Венделл, Мариу, Эуштакиу, Пепе, Галено, Варела, Бару, Тареми.
Главный тренер: Сержиу Консейсау
«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Араухо, Кунде, Бальде, Гюндоган, Ромеу, Гави, Ямал, Феликс, Левандовски.
Главный тренер: Хави
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Порту» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»