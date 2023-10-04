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    • «Порту» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Порту» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» и «Барселоны», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Порту»: Кошта, Кардосо, Кармо, Венделл, Мариу, Эуштакиу, Пепе, Галено, Варела, Бару, Тареми.

    Главный тренер: Сержиу Консейсау

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Араухо, Кунде, Бальде, Гюндоган, Ромеу, Гави, Ямал, Феликс, Левандовски.

    Главный тренер: Хави

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Порту»«Барселона»

    Порту-Барселона Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 18:19
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