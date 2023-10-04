Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» и «Барселоны», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Порту»: Кошта, Кардосо, Кармо, Венделл, Мариу, Эуштакиу, Пепе, Галено, Варела, Бару, Тареми.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Араухо, Кунде, Бальде, Гюндоган, Ромеу, Гави, Ямал, Феликс, Левандовски.

Главный тренер: Хави

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Порту» – «Барселона»