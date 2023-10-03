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    Зырянов назвал самую крутую профессию: ответ вас удивит

    Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов рассказал о самой важной профессии в мире.

    «Я недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия – это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое – переполненные баки.

    Считаю, что главная профессия в наше время – это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков – и все, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар. Так что мусорщик – самая крутая профессия. И самая нужная», – сказал Зырянов.

    • Зырянов тренирует «Черноморец».
    • Как игрок он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА с «Зенитом».

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 12:56
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