Зырянов назвал самую крутую профессию: ответ вас удивит

Экс-игрок «Зенита» Константин Зырянов рассказал о самой важной профессии в мире.

«Я недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия – это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое – переполненные баки.

Считаю, что главная профессия в наше время – это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков – и все, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар. Так что мусорщик – самая крутая профессия. И самая нужная», – сказал Зырянов.