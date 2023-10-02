Карпин прокомментировал выбор 29 игроков на матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор 29 игроков на октябрьский сбор национальной команды.

– Валерий Георгиевич, на октябрьский сбор тренерский штаб национальной команды вызвал 29 игроков. Это окончательный список или расширенный?

– Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья.

Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Фонбет Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах.