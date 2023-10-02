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  • Карпин прокомментировал выбор 29 игроков на матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Карпин прокомментировал выбор 29 игроков на матчи сборной России с Камеруном и Кенией

2 октября 2023, 18:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор 29 игроков на октябрьский сбор национальной команды.

– Валерий Георгиевич, на октябрьский сбор тренерский штаб национальной команды вызвал 29 игроков. Это окончательный список или расширенный?

– Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья.

Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Фонбет Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах.

  • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
  • 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
  • 16 октября состоится матч с Кенией в Турции.
  • Россия отстранена от международных турниров.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
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