Карпин прокомментировал выбор 29 игроков на матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор 29 игроков на октябрьский сбор национальной команды.
– Валерий Георгиевич, на октябрьский сбор тренерский штаб национальной команды вызвал 29 игроков. Это окончательный список или расширенный?
– Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья.
Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Фонбет Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах.
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
- 16 октября состоится матч с Кенией в Турции.
- Россия отстранена от международных турниров.
Источник: сайт РФС