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    • Карпин прокомментировал выбор 29 игроков на матчи сборной России с Камеруном и Кенией

    Карпин прокомментировал выбор 29 игроков на матчи сборной России с Камеруном и Кенией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор 29 игроков на октябрьский сбор национальной команды.

    – Валерий Георгиевич, на октябрьский сбор тренерский штаб национальной команды вызвал 29 игроков. Это окончательный список или расширенный?

    – Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья.

    Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Фонбет Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
    • 16 октября состоится матч с Кенией в Турции.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: сайт РФС

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    02.10.2023 18:45
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