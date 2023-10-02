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    «Они отправляют парней на бойню»: Сарри разнес ФИФА и УЕФА

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был разгневан после поражения от «Милана» (0:2) в 7-м туре Серии А.

    Он разнес ФИФА и УЕФА из-за напряженного футбольного календаря.

    – Почему Вы часто меняете линию полузащиты в этом сезоне?

    – Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график.

    Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.

    В Серии С нет футбольных полей. Все деньги вкладываются в 30-40-50 игроков.

    • «Лацио» участвует в Лиге чемпионов.
    • В Серии А римляне идут на 15-м месте после 7 туров.

    Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

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    Источник: Get Italian Football News

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    02.10.2023 09:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +592

      odessakmv 3 октября, 10:29

      Плохому танцору мешает... танцорша

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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 13:01

      Когда не знаешь как оправдать плохую игру команды которые ты ставишь , Милан тоже играет в лиги чемпионатов и в серии А но что то и результаты у них лучше и не жалуются так де и интересно. Проблема не в календаре а в том как ты тренируешь и какие слова доносишь команде

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