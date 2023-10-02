«Они отправляют парней на бойню»: Сарри разнес ФИФА и УЕФА

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри был разгневан после поражения от «Милана» (0:2) в 7-м туре Серии А.

Он разнес ФИФА и УЕФА из-за напряженного футбольного календаря.

– Почему Вы часто меняете линию полузащиты в этом сезоне?

– Это выбор, продиктованный сумасшедшим календарем. Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график.

Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги.

В Серии С нет футбольных полей. Все деньги вкладываются в 30-40-50 игроков.

«Лацио» участвует в Лиге чемпионов.

В Серии А римляне идут на 15-м месте после 7 туров.

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