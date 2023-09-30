Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Ван де Вен, Удоджи, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Соломон, Сарр, Мин

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    __________________________________________________________________________________

    «Манчестер Сити»: Аллисон, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Матип, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Диас, Нуньес, Салах

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+