Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», 7 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Ван де Вен, Удоджи, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Ришарлисон, Сарр, Мин

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

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«Ливерпуль»: Аллисон, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Матип, Собослаи, МакАллистер, Джонс, Диас, Гакпо, Салах

Главный тренер: Юрген Клопп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Прямой эфир встречи на «Бомбардире».