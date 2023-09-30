В субботу, 30 сентября, московский ЦСКА на своем поле сыграет с «Балтикой». Игра состоится в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА

Сейчас ЦСКА идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Подопечные Федотова выиграли три матча, в четырех встречах сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда довольно много забивает – 19 голов, но и пропускает немало – 15 мячей.

Калининградцы идут на 14 месте в турнирной таблице с 7 очками. Команда выиграла два матча, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Подопечные Игнашевича отправили в ворота соперников девять голов, но пропустили при этом пятнадцать мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 10 игр, в которых пять раз побеждал ЦСКА, а «Балтика» праздновала победу 1 раз.

Наш прогноз на игру

ЦСКА выглядит фаворитом матча, однако «армейцев» нельзя назвать самой стабильной командой чемпионата, подопечные Федотова могут как выиграть эту встречу, так и свести ее к ничьей. Впрочем, второй вариант маловероятен, поэтому сделаем прогноз в пользу красно-синих. Наш прогноз – победа ЦСКА (1.72).