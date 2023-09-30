В субботу, 30 сентября, казанский «Рубин» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в 16:30 по московскому времени.

«Рубин»

Казанцы потихоньку выбираются из подвала турнирной таблицы. Команда сейчас идет на 12 месте, имея в своем активе девять очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет только один балл. Казанцы выиграли два матча, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Что касается забитых и пропущенных мячей, то «Рубин» наколотил 10 голов, а пропустил 18 мячей – этой второй с конца результат в лиге, больше казанцев пропустил только «Ростов» (21 мяч).

«Быки» с трехочковым отрывом лидируют в чемпионате страны. Команда в девяти играх национального первенств набрала 21 очко, выиграла шесть встреч, а еще в трех матчах сыграла вничью. Подопечные Ивича наколотили 14 голов и пропустили только три мяча.

Факты

История противостояния команд насчитывает 24 матча, в которых четырежды побеждал «Рубин», а «Краснодар» праздновал победу 18 раз.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно еще до ее начала. Казанский «Рубин», даже несмотря на домашний характер матча, вряд ли сможет набрать очки в поединке с «быками». Наш прогноз – победа «Краснодара» (2.12).