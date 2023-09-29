Бундеслига. «Боруссия» Д удержала в меньшинстве победу над «Хоффенхаймом» (3:1) и возглавила таблицу

Дортмундская «Боруссия» в выездном матче 6-го тура Бундеслиги победила «Хоффенхайм». Решающий гол у Марко Ройса.

С 71-й минуты «Боруссия» была в меньшинстве после удаления Рами Бенсебаини.

Дортмундцы как минимум до завтра возглавили таблицу. «Хоффенхайм» опустился на шестую строчку.

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Д – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Фуллкруг, 18; 1:1 – Крамарич, 25 (с пенальти); 1:2 – Ройс, 45+3; 1:3 – Рюэрсон, 90+5.

Удаления: нет – Бенсабаини, 71 (вторая ж.к.).

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