В пятницу, 29 сентября, состоится матч «Ростов» – «Урал». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина идут на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе только девять очков. Команда выиграла два матча, в трех встречах сыграла вничью, а также потерпела четыре поражения. «Ростов» пока что является самой пропускающей командой лиги – 19 голов, забили же ростовчане только 13 мячей.

Екатеринбуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Команда в рамках нынешнего розыгрыша РПЛ выиграла четыре игры, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. «Урал» отправил в ворота соперников восемь голов, но при этом пропустил девять мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 38 матчей, в которых 18 раз побеждал «Ростов». «Урал» праздновал успех 8 раз.

Наш прогноз на игру

Несмотря на турнирное положение команд, на наш взгляд, «Ростов» должен выигрывать эту встречу. Подопечные Карпина постепенно приходят в норму, и наоборот, «Урал» немного забуксовал. Наш прогноз – победа «Ростова» (2.40), обе забьют 3.15.