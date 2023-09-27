Танасиевич дал совет Захаряну

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич призвал полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна тренироваться, несмотря на трудности.

– Было понятно, что отъезд Захаряна – вопрос времени. Им интересовался не только «Реал Сосьедад», было еще минимум три-четыре варианта. Но в Испании приложили максимум усилий для его приглашения. Думаю, это удачный выбор Арсена.

– Говорят, ему там очень тяжело адаптироваться.

– Значит, надо привыкать. Тренироваться через не могу. Уверен, к зиме все наладится, тело привыкнет и мы увидим прежнего Арсена. Вообще, не переживаю за него. Пусть тошнит хоть каждую тренировку, но через пару месяцев все будет хорошо. Он умный не по годам мальчик, не стоит за него волноваться.