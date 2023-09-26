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    • Кавазашвили прошелся по Дзюбе за скандальные слова о Семаке

    Кавазашвили прошелся по Дзюбе за скандальные слова о Семаке

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

    – Что вы думаете о ситуации с Дзюбой, который после матча с «Зенитом» сказал, что не знает, кто такой Семак?

    – При всем моем уважении к Дзюбе как к футболисту он невоспитанный человек, избалованный судьбой.

    Он не родился с золотой каемочкой во рту, часто получал не очень лестные отзывы в «Спартаке». Но в «Зените» он заблистал, после чего почувствовал вседозволенность. Он был сильнейшим в сборной и РПЛ, поэтому возомнил, что является царем и богом.

    Вместо того, чтобы посвятить себя футболу, Артем начинает дурацкую рекламу самого себя. Похабным поведением и своим отношением к окружающим людям он сейчас настраивает против себя общественность. Тем самым Дзюба становится целью молодых журналистов, которые его провоцируют, а Артем поддается.

    У него нет аристократичной гордости, которая может позволить ему даже не повести бровью при подобных вопросах. Если он увидит мою философию, то пусть задумается, ведь с него берет пример молодое поколение.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
    • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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