В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды

Президент «Тигреса» Эдгар Паес был застрелен после поражения команды от «Атлетико» Кали (2:3) во второй лиге Колумбии.

«С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошeл сегодня, когда он возвращался домой после матча с «Атлетико».

Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться.

Власти проведут соответствующие расследование», – говорится в заявлении «Тигреса»..