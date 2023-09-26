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    • В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды

    В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды

    Президент «Тигреса» Эдгар Паес был застрелен после поражения команды от «Атлетико» Кали (2:3) во второй лиге Колумбии.

    «С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошeл сегодня, когда он возвращался домой после матча с «Атлетико».

    Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться.

    Власти проведут соответствующие расследование», – говорится в заявлении «Тигреса»..

    • «Тигрес» занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12503

      BRO_football 13 минут назад

      Во как весело живут! Зато Fan ID нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6360

      fakeid 1 час назад

      андрес эскобар забил автогол на чм-94, из-за чего колумбия вылетела с группового этапа. на родине его тут же застрелили. в общем, в колумбии опасно заниматься футбольной деятельностью.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +868

      JIEGEHDA > fakeid 49 минут назад

      Если заниматься то с честью . Как у нас не прокатит. Зато другие команды теперь будут играть от души

      2
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