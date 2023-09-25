Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

Журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Главная причина поражения «Зенита» – недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку.

Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись. Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова.

Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость.

Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?« – сказал Орлов.