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    • Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

    Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

    Журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

    «Главная причина поражения «Зенита» – недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку.

    Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись. Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова.

    Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость.

    Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?« – сказал Орлов.

    • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Отставание от лидера – 4 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21809

      Cleaner 16 минут назад

      Привыкли к Дзюбе? Да с ним постоянно два зенитовских защитника рядом бегали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4314

      Zubo 19 минут назад

      правильный вывод

      0
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      Рейтинг: +1198

      Alex Flash 46 минут назад

      Премиальные невысокие...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19860

      NewLife 52 минуты назад

      Как ни странно, правильная оценка.

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      Рейтинг: +2191

      Suvorov71 52 минуты назад

      Вот же Гена Флюгер жополиз ПРОМКВАСОВСКИЙ, вас обыграли потому что у вас не играют свои игроки, набрали гастербат. дали им паспорта, а они смазные не хотят за эти деньги играть, вот и Спартак тоже хочет пойти по этой дорожке, чтобы свои не играли это будет ошибкой

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      Рейтинг: +31197

      JTherry 1 час назад

      "почему подопечным бом.жам не хватило свежести?"
      ...патамушта "сборной Рио" меньше надо самбу в клубах танцевать, кокс нюхать и по бабам шастать...)

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