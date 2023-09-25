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  • Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

25 сентября 2023, 13:15
7

Журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Главная причина поражения «Зенита» – недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку.

Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись. Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова.

Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость.

Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?« – сказал Орлов.

  • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
  • Отставание от лидера – 4 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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JTherry
1695637418
"почему подопечным бом.жам не хватило свежести?" ...патамушта "сборной Рио" меньше надо самбу в клубах танцевать, кокс нюхать и по бабам шастать...)
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NewLife
1695638855
Как ни странно, правильная оценка.
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Alex Flash
1695639177
Премиальные невысокие...
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Zubo
1695640792
правильный вывод
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anatolich72
1695647858
Семак-фуфел. Сдал игру с латиносами.
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subbotaspartak
1695656458
почему подопечным не хватило свежести?« ... Давно не поливали...
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wlad wm--google
1695749651
Сдали матч, кеф на локомотив был небось хорош при 1-0 перед ответным голом. На турнирном положении этот критически не скажется
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